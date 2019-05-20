روسيا: هيئة تحرير الشام تقف وراء هجوم قاعدة ”حميميم“

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، هيئة تحرير الشام التي كانت تعرف باسم ”جبهة النصرة“، بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة ”حميميم“ في سوريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن الوزارة قولها يوم الاثنين، إنها صدت مطلع الأسبوع، هجومًا بطائرة مسيرة وصاروخ على ”حميميم“ القاعدة الجوية الرئيسية لروسيا في سوريا.

وأضافت الوزارة أنه جرى إسقاط 6 صواريخ أطلقت على القاعدة الواقعة في محافظة اللاذقية السورية.

وذكر التلفزيون الرسمي في سوريا، يوم السبت، أن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم الجوية تصدت لقذائف صاروخية وطائرات مسيرة أطلقتها ”المجموعات الإرهابية“.

وأضاف التلفزيون أن هذه الجماعات أطلقت ”قذائف صاروخية وطيرانًا مسيرًا على قاعدة حميميم وريفي جبلة والقرداحة“ قرب مدينة اللاذقية الساحلية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين في جبلة.