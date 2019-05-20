واشنطن: لم يصب أي أمريكي في استهداف الحي الدبلوماسي ببغداد

أكدت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، عدم إصابة أي عنصر أمريكي في الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًّا (الحي الدبلوماسي)، وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية بيل أوربان، في بيان، إن ”الاستهداف الصاروخي لم يلحق الأذى بأي عنصر أمريكي متواجد في المنطقة، أو أي فرد من أفراد التحالف“.

وأمس قال مصدر أمني عراقي، إن صاورخًا استهدف المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًّا، وسط بغداد، والتي تضم مبنى السفارة الأمريكية ومقار الحكومة والبرلمان، من دون إصابات.

ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع على طلب واشنطن من موظفيها غير الأساسيين مغادرة العراق فورًا، بسبب ما وصفته بـ“تهديد حقيقي“.

وتقول واشنطن إنها تخشى من أن يشن وكلاء إيران في العراق، وهي فصائل شيعية مسلحة، هجمات تستهدف المصالح الأمريكية في العراق.