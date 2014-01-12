موجة التفجيرات تتصاعد في العراق

بغداد - قتل 14 شخصا وأصيب نحو ثلاثين بجروح في هجمات الأحد في بغداد بينها انفجار سيارة استهدف متطوعين للجيش، بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية.

وأوضح ضابط برتبة عقيد في الشرطة ان "الانفجار وقع بعد تسليم القادمين من وسط وجنوب العراق اوراقهم الى مركز التطوع للجيش في مطار المثنى" القريب من موقع الانفجار.

وأكد مصدر طبي في مستشفى اليرموك غرب بغداد حصيلة الضحايا.

ووقع الانفجار على مقربة من البوابة الرئيسية للمرأب.

وقال شاهد عيان: إن "الانفجار وقع في وقت الزحام لدى مرور شباب يحملون حقائب صغيرة"، مضيفا "سقط عدد كبير من الضحايا في الشارع نقلتهم سيارات الشرطة والاسعاف الى المستشفى".

والهجوم هو الثاني ضد متطوعين في الجيش، بعد سقوط 23 قتيلا وثلاثين جريحا في تفجير انتحاري استهدفهم الخميس الماضي، قرب المركز نفسه.

وفتحت السلطات الحكومية باب التطوع للانضمام للجيش العراقي تزامنا مع انطلاق عمليات عسكرية في محافظة الانبار لمطاردة عناصر الدولة الاسلامية في العراق والشام.

وفي هجوم آخر، قتل خمسة اشخاص على الاقل وجرح 14 بانفجار سيارة مفخخة عند ساحة عدن في منطقة الكاظمية في شمال بغداد، وفقا لضابط في الشرطة.

وأكد مصدر طبي في مستشفى الكاظمية حصيلة الضحايا.

كما قتل شخص وأصيب اثنان من المدنيين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة على طريق رئيسي في منطقة المنصور في غرب بغداد، وفقا للمصادر نفسها.

وقتل أكثر من 420 شخصا في اشتباكات وهجمات منذ بداية الشهر الجاري في عموم العراق.