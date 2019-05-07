بعد احتجازهما في إيران.. الشابان الخرافي والعليان يصلان الكويت

وصل الشابان الكويتيان عدنان الخرافي وفهد عليان، يوم الثلاثاء، إلى بلدهما الكويت، عقب أيام على احتجازهما في إيران والتحقيق معهما، إثر دخولهما المياه الإيرانية بالخطأ يوم الأحد 28 نيسان/ أبريل الماضي.

ورافق الخرافي والعليان على متن الطائرة القائم بالأعمال في سفارة الكويت في طهران بالإنابة المستشار فلاح الحجرف، وذلك عقب إنهاء الإجراءات القانونية بخصوص سفرهما إلى بلدهما، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وكانت السلطات الإيرانية أفرجت عن الشابين الأربعاء الماضي بعد إنهاء التحقيق معهما، غير أن الإجراءات الخاصة بوثائق سفرهما أجلت وصولهما إلى اليوم.

وكانت مصادر أمنية كويتية أكدت في وقت سابق أن الشابين اختفيا خلال قيامهما برحلة بحرية في منطقة ”الشاليهات“، وعُثر عليهما في إيران.