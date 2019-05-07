ماكرون يعبر عن قلقه من الضربات السورية في إدلب

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه اليوم الثلاثاء من ضربات الحكومة السورية في إدلب ودعا إلى قرار سياسي مدعوم من الأمم المتحدة لإيقاف القتال.

وكتب في تغريدة: ”قلق بالغ إزاء تصاعد العنف في سوريا ومنطقة إدلب.. الضربات التي ينفذها النظام وحلفاؤه، بما في ذلك الضربات على المستشفيات، قتلت العديد من المدنيين في الأيام الأخيرة“.

ومع تصاعد العنف في إدلب كان هناك اتفاق بين روسيا وتركيا جنَّب المنطقة هجومًا من قوات الحكومة منذ سبتمبر/ أيلول. والمنطقة جزء من آخر موطئ قدم رئيس للمعارضة المسلحة في سوريا.