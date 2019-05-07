العراق.. السجن 15 عامًا لمدرب في تنظيم ”الطريقة النقشبندية“

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد– الرصافة ‏الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 سنة على مدان بالعمل كمدرب عسكري ‏في تنظيم رجال النقشبندية. ‏

وذكر بيان صدر عن مجلس القضاء، أن ”المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية أحد عناصر تنظيم رجال النقشبندية وأصدرت عليه حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة“.

‏وأضاف البيان أن ”المتهم اعترف أثناء التحقيق الابتدائي والقضائي بأنه عمل مدربًا في أحد المعسكرات الواقعة في منطقة الكرمة على أسلحة ‏(الكلاشنكوف وبي كي سي)“.

وتابع أن ”المحكمة أصدرت حكمها بالسجن لمدة 15 عامًا استنادًا لأحكام المادة ‏الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005“.‏

وجيش رجال الطريقة النقشبندية هو فصيل صوفي من أتباع الطريقة النقشبندية، أسسه عزة الدوري نائب الرئيس العراقي السابق صدام حسين سنة 2003 لمقاومة الاحتلال الأمريكي والحكومة العراقية التي يصفها بـ ”الطائفية“.

وينشط الفصيل شمال العراق وله أتباع في المناطق الكردية، وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أنه يضم ما بين 1000 و5000 شخص.