تقرير عبري: صاروخ بدر الفلسطيني ينفجر فوق الأرض ويطلق 1400 شظية

أفاد موقع ديبكا العسكري الإسرائيلي أن صاروخ بدر 3 الذي أطلقه الفلسطينيون من قطاع غزة خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل ينفجر 20 مترًا فوق الأرض ويطلق حوالي 1400 شظية، ما يزيد من قدرته التدميرية بشكل كبير.

وأشارالموقع في تقرير نشره مساء أمس إلى أن إيران زودت الفصائل الفلسطينية في القطاع بالتكنولوجيا ومكونات هذا الصاروخ المحسن الذي يصل مداه إلى نحو 150 كلم وتبلغ حمولته التفجيرية 250 كلج لافتًا إلى أن الصاروخ استخدم خارج إيران لأول مرة في اليمن الشهر الماضي من قبل مليشيات الحوثي الحليفة لطهران.

وقال التقرير:“يمتلك هذا الصاروخ ميزات كبيرة، أهمها أنه ينفجر على علو 20 مترًا قبل ارتطامه بالأرض ما ينتج عنه نحو 1400 شظية في مساحة كبيرة… وهذه الخاصية تزيد بشكل كبير قدرات الصاروخ التدميرية ضد الأفراد والممتلكات.“

وأفاد التقرير بأن إطلاق هذا الصاروخ من قبل الجهاد الإسلامي تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من الإسرائيليين وإحداث دمار واسع في المباني والمنشآت في مدينتي ”عسقلان ”واشدود ”خلال المواجهات الأخيرة.

ولفت التقرير إلى تصريحات الجهاد وحماس بأنهما نجحا في تجاوز شبكة القبة الحديدية بإطلاق زخات متواصلة من الصواريخ مرة واحدة.

ونقل عن مصادر عسكرية قولها إن نسبة اعتراض الصورايخ التي سجلتها القبة الحديدية بلغت نحو 70% خلال الاشتباكات الأخيرة مقابل 80% خلال الجولة القتالية التي سبقتها مضيفًا بقوله:“هذه التقديرات مؤقتة وهناك حاجة لدراسة أكثر عمقًا.“