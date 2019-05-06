تظاهرات غاضبة جنوبي العراق احتجاجًا على تصريحات برلمانية مسيئة (فيديو)

تظاهر العشرات من المحتجين الغاضبين يوم الإثنين أمام مقر الحزب الشيوعي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، احتجاجًا على تصريحات النائبة عن الحزب والتي وصفت الجنوب بـ“المتخلف“.

وكانت قد وصفت المحافظات الجنوبية في العراق بأنها ”متخلفة“ لتعتذر بعد ذلك وتقول إنها قصدت الناحية العمرانية.

وأظهر مقطع مرئي بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قيام متظاهرين بإنزال صورة النائبة هيفاء الأمين ردًا على تصريحاتها، كما ظهرت قوات مكافحة الشغب وهي تقف ببوابة المقر لمنع اقتحامه.

وردد المتظاهرون وبضمنهم رجال دين شعارات منددة بتصريحات النائب عن محافظة ذي قار هيفاء الأمين بشأن الحجاب.

وأعلنت الأمين يوم الأحد تلقيها تهديدات بالقتل، على خلفية تصريحها.

وقالت الأمين وهي نائبة عن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان: ”تلقيت تهديدات عديدة وصلت إلى حد الوعيد بالتصفية الجسدية، إذ أتعرض منذ أيام لحملة سياسية شعواء من الواضح أنها ممولة من قبل أجندات حزبية تضررت من الحملات التي قمنا بها أخيرًا في محافظة ذي قار“.

على الجانب الآخر، رأى صحفيون وناشطون أن ما تحدثت به الأمين ”واقع“ وأن الجنوب العراقي ”يعاني تدهورًا واضحًا في مجال الصحة والتعليم والتطور العمراني“.