ضبط أسلحة ومتفجرات قرب المتظاهرين في الخرطوم السودانية

المصدر: أ ف ب

أعلنت ”قوات الدعم السريع“ السودانية أن عناصرها صادروا، اليوم الإثنين، أسلحة ومتفجرات خلال عملية دهم في الخرطوم في مكان لا يبعد كثيرًا عن تجمع الآلاف من المتظاهرين.

وقالت القوة، وهي وحدة لمكافحة التمرد، إن عملية الإغارة على منزل في حي ”الطائف“ شرق العاصمة تقررت عقب تقارير عن ”نشاط غريب“ هناك.

وأكدت ”إحباط محاولة لتخريب أمن البلاد واستقرارها، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات“، مشيرة إلى اعتقالات.

ولم تحدد كمية أو نوع الأسلحة والمتفجرات التي تم ضبطها.

وتأتي العملية في وقت يستمر فيه تجمع آلاف المحتجين خارج مقر الجيش في الخرطوم على بعد حوالي سبعة كيلومترات.

وتشكل ”قوات الدعم السريع“، التي كانت في السابق تضم عناصر ميليشيات تتهمها جماعات حقوق الإنسان بارتكاب انتهاكات في إقليم دارفور، جزءًا من القوات المسلحة السودانية.

وتم تشكيل ”قوات الدعم السريع“ عام 2013 في ظل حكم الرئيس المخلوع عمر البشير لمحاربة المتمردين في دارفور.

وقد اتهمت هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر عام 2015 هذه القوات بممارسة ”التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والاغتصاب الجماعي“ لمدنيين في دارفور.

ويقود ”قوات الدعم السريع“ الفريق محمد حمدان دلقو، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم الذي تولى السلطة بعد أن أطاح الجيش بالبشير.

وشهد السودان احتجاجات على مستوى البلاد منذُ شهر كانون الأول/ديسمبر، استهدفت في البداية حكم البشير، الذي دام 3 عقود.

وفي 11 من شهر نيسان/أبريل الماضي، أطاح الجيش بالبشير بعد دعوات من المحتجين المتمركزين خارج المقر العسكري للمطالبة بإسقاطه.