وزير داخلية الوفاق يتهم صحفيًا ليبيًا بالعمل مع داعش

اتهم وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، الصحفي الليبي، محمود المصراتي، بالعمل مع تنظيم داعش، وعملية الكرامة على حد سواء.

وقال باشاغا في مذكرة وجهها إلى القائم بأعمال النائب العام، الصديق الصور: ”تشير المعلومات الواردة إلينا، إلى تورط المدعو محمود المصراتي في الترويج للفكر الإرهابي، الذي ينتهجه تنظيم داعش، المصنف إرهابيًا ودوليًا ومحليًا، وله قضايا مقيدة لديكم ضده بحيث أصبح المذكور وفق الثابت أداة لهذا التنظيم، والمجموعات الإرهابية الأخرى في تنفيذ مآربها في ليبيا وعدة دول أخرى“.

وزعم باشاغا بأنه استند في اتهاماته إلى أدلة تربط بين المصراتي ومن وصفه بـ“شخصية عسكرية تتبع لعملية الكرامة“، وأنه يملك تسجيلًا لمحادثة بينهما، مدعيًا بأن الأدلة تثبت وجود علاقة وصفها بـ“الوطيدة بين عملية الكرامة وتنظيم داعش ”.

واتهم المصراتي بأنه سخر إمكانياته الإعلامية في خدمة وتقوية تنظيم داعش الإرهابي، للنيل من الوحدة الوطنية، مدعيًا بأن الأخير قد أصبح أداة للتنظيم المتطرف لتنفيذ مآربه في ليبيا وفي الدول الأخرى.

وحث وزير داخلية الوفاق القائم بأعمال النائب العام، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات جنائية ضد المصراتي، ومن قال بأنهم تورطوا معه في هذه الأفعال، داعيًا إياه إلى الاستفادة من الأدلة المزعومة لتقوية الدلائل في القضايا الإرهابية والجنائية المسجلة لديهم .

ويؤيد المصراتي عملية الكرامة وتحرير طرابلس من الميليشيات التي تعد حكومة الوفاق غطاءً لها وفق رأيه.