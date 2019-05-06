موظف في وزارة المالية يقدم ملف ترشحه للرئاسة في موريتانيا

أودع المترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، محمد الأمين ولد المرتجي ولد الوافي، الإثنين، ملف ترشحه لرئاسة البلاد لدى المجلس الدستوري.

وحصل ولد الوافي على الوصل رقم خمسة من قبل المجلس الدستوري، ليكون بذلك خامس مرشح يتقدم حتى الآن بملف ترشحه بعد وزير الدفاع السابق المدعوم من النظام، محمد ولد الغزواني، والوزير الأول السابق، سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية ”تواصل“، والمحسوب على الإخوان، والنائب البرلماني والناشط الحقوقي، بيرام ولد الداه ولد اعبيد، والنائب البرلماني، محمد ولد مولود، والمدعوم من تحالف عدة أحزاب معارضة.

وبحسب ما أوردت مواقع محلية موريتانية، فقد طلب المجلس الدستوري، من المرشح ولد الوافي، أن يغير شعار ولون ملفه، لأنهما سبق أن استخدما من طرف أحد المرشحين الذين أودعوا ملفاتهم في وقت سابق.

ويقدم ولد الوافي نفسه على أنه مرشح الشباب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد ركز في برنامجه الانتخابي على هذه الفئة، ويعمل المرشح الجديد كموظف في وزارة المالية الموريتانية، وهو خبير محاسبة، وحاصل على الاستاذية في المحاسبة من تونس، وسبق له أن عمل مديرًا ماليًا لإحدى شركات توزيع البترول الخاصة في موريتانيا.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس الدستوري اللائحة المؤقتة للمترشحين للرئاسيات يوم الخميس 9 مايو الجاري، قبل أن يتم فتح باب الطعون للمترشحين، بحسب ما أقر مرسوم رئاسي صادر الشهر الماضي، حدد أيضًا تاريخ الانتخابات الرئاسية بوم 22 يونيو المقبل.