حماس تعلن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل

قال مسؤول فلسطيني وقناة حماس التلفزيونية إنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل لإنهاء التصعيد الأخير في العنف في غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت مساء الأحد، أن الفصائل الفلسطينية وإسرائيل توصلت لاتفاق تهدئة بين الجانبين، برعاية مصرية، عقب جولة من التصعيد استمرت مدة ثلاثة أيام.

وقالت قناة ريشت كان العبرية، نقلا عن مصدر مشارك في المباحثات، إن اتفاق وقف لإطلاق النار من الممكن أن يبدأ العمل به خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت، القناة العبرية، أن وقف إطلاق النار سيعتمد على ما ستفعله حماس بعد ذلك، لافتة إلى أن حماس سعت لوقف إطلاق النار بعد عودة الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات اغتيال ضد نشطائها.

وقالت صحيفة ”تايمز أوف اسرائيل“ الأحد، إن ”حركة حماس تنوي وقف إطلاق النار مع إسرائيل في ظل هذا التصعيد المستمر في قطاع غزة، وإن حماس بعثت برسالة بهذا الخصوص إلى إسرائيل عبر الوسطاء المصريين الذين يحاولون التفاوض على هدنة بين الجانبين“.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، قد قال في وقت سابق الأحد، إن ”العودة إلى حالة الهدوء أمر ممكن والمحافظة عليه مرهون بالتزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار، والبدء الفوري بتنفيذ التفاهمات التي تتعلق بالحياة الكريمة للمواطنين في غزة على طريق إنهاء الحصار“.