سرايا القدس تكشف عن صاروخ جديد استخدمته خلال التصعيد (فيديو)

كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء الإثنين، عن صاروخ جديد ”محلي الصنع“، استخدمته لأول مرة خلال التصعيد الجاري في قطاع غزة.

وعرضت السرايا في مقطع مصور، صاروخ ”بدر 3″، والتي أكدت أنها استخدمته للمرة الأولى في قصف مدينة عسقلان يوم أمس، مشيرة إلى أنه صنع محليا بإشراف مهندسيها وعناصرها في قطاع غزة.

وتوعدت السرايا خلال مقطعها المصور، بزيادة رقعة الاستهداف وتوسيع مساحة الرد في حال استمرت إسرائيل بقصفها وعدوانها على قطاع غزة.

في وقت سابق، بثت سرايا القدس مقطعا مصورا لعناصرها وهم يحملون الصواريخ ويجهزونها للانطلاق، ويقومون بتركيب رؤوس متفجرة، ملوحة بقصف مناطق هامة مثل ”مطار بن غوريون“، ”ومفاعل ديمونا“.

ويشهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا، وتبادلا لإطلاق الصواريخ بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حيث استشهد أكثر من 25 مواطنا فلسطينيا ، وردت الفصائل بإطلاق عدد من الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية، أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين.