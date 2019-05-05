الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 320 هدفًا لحماس والجهاد الإسلامي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف 320 هدفًا تابعًا لحركتي ”حماس“ و“الجهاد الإسلامي“ الفلسطينيتين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ أمس السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن ”المقاتلات الحربية الإسرائيلية استكملت استهداف نحو 40 هدفًا تابعًا لحماس والجهاد الإسلامي في مناطق متفرقة من غزة”.

وأضاف: ”من بين الأهداف المستهدفة غرف عمليات مراقبة وبنيات تحت أرضية ومخازن لوسائل قتالية ومجمعات عسكرية ومواقع إطلاق صواريخ ومواقع رصد“.

وأشار إلى أن ”الجيش هاجم منذ صباح السبت، نحو 320 هدفًا تابعًا للفصائل الفلسطينية“.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدًا عسكريًا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 25 فلسطينيًا وإصابة 150 آخرين، في المقابل، قُتل 4 إسرائيليين وأصيب العشرات معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية.