النائب العام السوداني: نيابة مكافحة الفساد تستجوب البشير

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قال النائب العام في السودان اليوم الأحد، إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، استجوبت الرئيس المخلوع عمر البشير للاشتباه في تورطه في غسل أموال وتمويل الإرهاب. وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير في الشهر الماضي، بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني. وعُثر على مبالغ مالية كبيرة في…