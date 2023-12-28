إنقاذ لبنانيين علقوا لساعات في تلفريك.. واتهامات بالإهمال

وقد كان بعض العالقين في مقصورات على ارتفاع يراوح بين 20 و23 متراً، وفق معلومات صحافية.

وقال الأب ربيع شويري، وهو كاهن علق مع أطفاله لساعات طويلة في التلفريك، بعد إنقاذه إن "أعجوبة" حصلت لأن الاصطدام الذي وقع كان بين مقصورتين فارغتين، ما ساهم في تجنّب "كارثة حقيقية".

وأثارت الحادثة موجة تعليقات عبر الشبكات الاجتماعية في لبنان، انتقد أصحابها خصوصاً ما اعتبروه إهمالاً ونقصاً في الصيانة في شبكة التلفريك التي تشكّل نقطة جذب سياحي مهمة في لبنان، وتنقل الركاب صعوداً ونزولاً بين خليج مدينة جونية الساحلية ومزار سيدة لبنان، أحد أهم المزارات الدينية اللبنانية، في قضاء كسروان شمالي العاصمة بيروت.

وسبق أن سُجّل في الأعوام المنصرمة عدد من الأعطال التي أدّت إلى احتجاز ركاب لساعات في المقصورات.