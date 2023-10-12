نادي الأسير: إسرائيل تقطع الكهرباء والماء عن معتقلين فلسطينيين في سجونها

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، إن السلطات الإسرائيلية قطعت الماء والكهرباء عن 5252 معتقلًا فلسطينيًّا في سجونها، فيما لم يصدر أي تعقيب إسرائيلي حول ذلك.

وذكر النادي في بيان له، "أكثر من 5250 أسيرًا، من بينهم 39 أسيرة، وأكثر من 170 طفلًا، يواجهون كارثة حقيقية".

وتابع النادي أنه إلى جانب قطع الماء والكهرباء، منذ أمس الأربعاء، تواصل "إغلاق الكانتينا (المقصف)، وسحب المواد الغذائية وأدوات الطبخ المحدودة، التي يستخدمها الأسرى في إعداد الطعام".