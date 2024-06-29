"سيتحول لمقبرة للأطفال".. مسؤول طبي يحذر من انهيار مستشفى في شمال غزة

حذر مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، من نقص حاد في الأدوية الطبية والمستلزمات اللازمة للعلاج، وقال إن المبنى قد يتحول لـ"مقبرة" للأطفال جراء الحصار الإسرائيلي.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان د.حسام أبو صفية لـ"إرم نيوز" إن "الحصار الإسرائيلي المستمر على شمال قطاع غزة إلى جانب اقتحام المشفى عدة مرات وتدمير أجزاء واسعة منها أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية بشكل لا يمكن وصفه".

وأضاف "نعمل بإمكانيات طبية وصحية لا ترتقي لمستوى وحجم الأزمة والكارثة الإنسانية التي يعيشها عشرات الآلاف من الأطفال في بيئة غير صحية لا سيما مراكز الإيواء وخيام النازحين".

وأشار المسؤول الطبي إلى أن تكدس آلاف الأطفال في أماكن ضيقة كمراكز الإيواء وفي بيئة غير صحية تفتقد إلى الحد الأدني من عوامل النظافة والصحة العامة، هو أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى تفشي الأمراض المعدية والأوبئة.