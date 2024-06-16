ارتفاع عدد وفيات حجاج الأردن إلى 14 وفقدان 17
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، عن 14 حالة وفاة بين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج، بينما البحث جارٍ عن 17 آخرين مفقودين.
وقالت الوزارة، في بيان وصل "إرم نيوز"، "إن عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين، الذين يؤدون مناسك الحج، ارتفع إلى 14 وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين 17 حاجاً".
وأوضحت الخارجية، أن الوزارة تتابع مع السلطات السعودية في جدة "إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن"، كما تتابع الوزارة "عمليات البحث عن الحجاج الـ 17 المفقودين".
وأشارت إلى أن "الحجاج المتوفين، والحجاج المفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية".
وبحسب السلطات السعودية، جمع الحج هذا العام نحو 1,8 مليون شخص، بينهم 1,6 مليون من الخارج. ويماثل هذا الرقم العدد المسجل في العام 2023، وهو أقل من الرقم الذي سجل قبل جائحة كوفيد-19 في العام 2019 والذي بلغ 2,5 مليون.