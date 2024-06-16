ارتفاع عدد وفيات حجاج الأردن إلى 14 وفقدان 17

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، عن 14 حالة وفاة بين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج، بينما البحث جارٍ عن 17 آخرين مفقودين.

وقالت الوزارة، في بيان وصل "إرم نيوز"، "إن عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين، الذين يؤدون مناسك الحج، ارتفع إلى 14 وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين 17 حاجاً".