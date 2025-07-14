مقاتلات إسرائيلية تستهدف رتلا عسكريا سوريا قرب السويداء (فيديو)

قالت مصادر إعلامية سورية اليوم الاثنين إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات بالصواريخ استهدفت رتل آليات لوزارة الدفاع السورية على تخوم قرى ريف السويداء الغربي الحدودية.

وفي السياق، أفاد تلفزيون سوريا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق اليوم في أجواء محافظات السويداء، والقنيطرة، ودرعا.

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وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي ألقى بالونات حرارية فوق منطقة الاشتباك في ريف السويداء الغربي.

وتشهد محافظة السويداء توترات مستمرة منذ عدة أيام، بلغت ذروتها يوم أمس الأحد، فقد اندلعت اشتباكات دامية بين عشائر البدو وفصائل محلية، على خلفية عمليات خطف متبادلة.

وأدت المواجهات إلى مقتل نحو 37 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، الأمر الذي دفع الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي إلى نشر قوات لفضّ النزاع والفصل بين الأطراف المتصارعة.

وصباح اليوم الإثنين، تعرّضت وحدات من الجيش السوري على أطراف السويداء لهجوم شنّته مسلحون، ما أدى إلى مقتل ستة عناصر وإصابة آخرين، كما جرى اعتقال عدد منهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية السورية أعلنت اتخاذ قرار بالحسم في المحافظة، بهدف بسط الأمن، وإعادة المخطوفين، ووقف الانتهاكات والاشتباكات المتكررة.