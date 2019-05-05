بومبيو: ما يحدث في غزة ”خطير“ وإسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إسرائيل ”لها كل الحق في الدفاع عن نفسها“، وذلك تعليقًا على التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات، أدلى بها بومبيو، لبرنامج ”فوكس نيوز صنداي“، على قناة ”فوكس نيوز“ الأمريكية اليوم الأحد.

وشدد بومبيو خلال اللقاء على رغبته في ”عودة الهدنة التي كانت قائمة في غزة لأسابيع ماضية“ بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، كما وصف الأحداث الجارية في غزة بأنها ”خطيرة جدًا“.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدًا عسكريًا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، إذ شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، في حين أطلقت الفصائل في غزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوب إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 13 فلسطينيًا بينهم سيدة حامل، وطفلة رضيعة، وإصابة 105.

وعلى الصعيد نفسه، أعلنت بلدية مدينة نتانيا (وسط إسرائيل)، عن فتح كافة ملاجئ المدينة تحسبًا لأي نتائج محتملة، إثر التصعيد الأخير.

وتبعد مدينة نتانيا، عن قطاع غزة، أكثر من 90 كيلومترًا.