عباس: ما يحدث في قطاع غزة ”مؤسف ومدان“

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الأحد، العالم، بالتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، معتبرًا أن ما يحدث في القطاع ”شيء مؤسف ومدان“.

وقال عباس في تصريحات صحفية: ”أتمنى على من يحكم غزة، أن يفهم أن قضية تهدئة هنا أو هناك لا قيمة لها ولا فائدة منها“، في إشارة إلى حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وأكد أن ”هذا الصمت على جرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي، يشجعها على الاستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا“.

في الإطار ذاته، شاركت فعاليات رام الله والبيرة، مساء اليوم الأحد، في مسيرة جماهيرية، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا، وإصابة العشرات.

ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع مدينة رام الله لافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي، ودعوا إلى ”تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك بحق شعبنا“.

وأدانت القوى والفصائل والفعاليات الوطنية، يوم الأحد، العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 7 شهداء، وإصابة أكثر من 50 مواطنًا، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير حماية فورية لأبناء شعبنا الأعزل.

واعتبر واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن ”العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة جريمة، وأن استشهاد عدد كبير وحجم التدمير الذي يطال مختلف المؤسسات يأتي في إطار محاولة إسرائيل كسر إرادة شعبنا“.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة ”وفا“ الرسمية، ”أن حكومة الاحتلال تستغل الوقت لتوسيع هجومها وعدوانها، وذلك للاستفادة من الموقف الأمريكي في ظل الحديث عن صفقة القرن، التي يندرج فحواها لتصفية القضية الفلسطينية“.

بدوره، شدد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن ”العدوان الإسرائيلي على شعبنا في القطاع، محاولة لزعزعة الاستقرار المجتمعي، وخلق مناخ من الخوف“.

وأكد أن ”القيادة تتابع عن كثب منذ بدء العدوان على قطاع غزة مع كافة الأطراف الدولية، ومصر، من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي“.

من جانبها، استهجنت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة، واصفة إياه بـ ”الانتهاك الصارخ والمتعمد لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية“.

وقالت في بيان أصدرته يوم الأحد، إن ”رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل وبشكل ممنهج آلام الشعب الفلسطيني، وحياته ومقدراته؛ لتحقيق أهدافه السياسية، وها هو الآن يصعد لأسباب لها علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة؛ لتحييد النظر عن أزمته الداخلية الائتلافية باستخدام حياة شعبنا وسيلة لتحقيق مصالحه اللاأخلاقية، في ظل منافسة دائمة على من هو أكثر وحشية في التعامل من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا“.