مسؤول إسرائيلي: حماس فشلت في محاولة إسقاط إحدى طائراتنا

كشف مسؤول كبير في سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن محاولة قامت بها حركة حماس لإسقاط طائرة إسرائيلية، مشيرًا إلى أنها ”فشلت في ذلك“.

ونقلت القناة العبرية السابعة، عن المسؤول الإسرائيلي قوله، إن ”حركة حماس حاولت استهداف الطائرات الإسرائيلية عبر أسلحة معينة، لكن تجاربها باءت بالفشل“.

وتوقع المسؤول الإسرائيلي، أن ”يستمر التصعيد عدة أيام حتى يتم توجيه ضربة لحركة حماس“. مشيرًا إلى أن حماس والفصائل الفلسطينية أطلقوا حوالي 600 صاروخ حتى الآن، مدعيًا أن ”400 صاروخ منها سقطت في مناطق مفتوحة وغير مأهولة، واعترضت القبة الحديدية 86 صاروخًا“.

وقال المسؤول الإسرائيلي، ”أن سلاح الجو مستعد لأي تصعيد محتمل“، مضيفًا:“ لدينا الكثير من الخيارات واتخاذ إجراءات أوسع نطاقًا في حال استمر إطلاق الصواريخ تجاه البلدات الإسرائيلية“.

وتابع أن ”سلاح الجو الإسرائيلي، هاجم أكثر من 200 هدف للفصائل الفلسطينية، تشمل خلايا صغيرة وعناصر ومباني ومستودعات لإنتاج صواريخ“، وفق زعمه.

وما زالت الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، تشهد توترًا كبيرًا في ظل تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطيران الحربي الإسرائيلي، في ظل محاولات أممية ودولية لاحتواء التصعيد.