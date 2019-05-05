فصائل غزة توجه تهديدًا إلى إسرائيل عبر المخابرات المصرية

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الأحد، بأن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وجهت رسالة لإسرائيل، عبر جهاز المخابرات المصرية، تحذرها فيها من استمرار سياسة الاغتيالات.

وذكرت قناة (I24news) الإسرائيلية، أن ”الفصائل الفلسطينية أبلغت جهاز المخابرات المصرية، بأن ينقل رسالة لإسرائيل، فحواها أن تل أبيب ستكون تحت مرمى النار، في حال اتبع الجيش الإسرائيلي سياسة الاغتيالات وقام بتصفية قيادات فصائلية في قطاع غزة“.

ويأتي هذا، عقب اغتيال إسرائيل أحد كوادر حركة حماس، إذ تعتبره ”رأس حربة“ إيران في قطاع غزة، وتنسب له تهمة تحويل الأموال من إيران لحركة حماس.

واغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، الناشط الفلسطيني حامد الخضري بقصف سيارته بمنطقة السدرة في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ”الشهيد حامد الخضري (37 عامًا) استشهد بعد قصف الاحتلال لسيارته، فيما أصيب 3 مواطنين فلسطينيين في هذا القصف“.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أنه تمت ”تصفية حامد الخضري، المسؤول عن نقل الأموال من إيران إلى المنظمات في قطاع غزة، بعملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام“.