مقتل 3 إسرائيليين بقصف المقاومة الفلسطينية لعسقلان (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن قصف المقاومة الأخير اليوم أسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل بين الإسرائيليين ووقوع عدد من الإصابات في استهداف المقاومة للمدينة بالصواريخ.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اعترف قبل الإعلان عن القتيل، بسقوط 4 إصابات بين المستوطنين فقط، زاعمًا أن حالة أحدهم حرجة وخطيرة جراء القصف الصاروخي.

????????‍☠عاجل: الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مقتل صهيونيين اثنين جراء قصف المقاومة لمدينة عسقلان المحتلة قبل قليل#المقاومة_درعنا ???? pic.twitter.com/GgDogRsQuz — ????⁦????????⁩ يوسف حنينة⁦????????⁩???? (@aboghazihneineh) May 5, 2019

من جهته، زعم موقع ”حدشوت 24“ العبري، أن نحو 140 صاروخًا أُطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال 4 دقائق فقط قبل قليل.

وسبق ذلك أن دوت صافرات الإنذار في العديد من مدن جنوب إسرائيل، مثل بئر السبع وكريات جات واسدود وكريات ملاخي وعسقلان.

#شاهد فيديو للمنزل الذي أصابه صاروخ قبل قليل في عسقلان، وأصيب 4 مستوطنين بينهم 2 بحالة خطيرة جدا pic.twitter.com/NYcovwwPr9 — منصور أبو عبيدة (@Mansorryaan) May 5, 2019

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن استشهاد فلسطينيين اثنين، بعد استهدافهم من قبل الطائرات الإسرائيلية شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، إن الشهيدين بلال البنا، وعبدالله أبو العطا، استشهدا بعد تعرضهما لصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية.

وترتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 9 شهداء، بعد استشهاد 7 فلسطينيين خلال يوم أمس السبت وفجر اليوم الأحد.