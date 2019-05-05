مقتل مستوطن إسرائيلي عقب سقوط صاروخ على منزله في عسقلان

قالت وسائل إعلام عبرية، فجر اليوم الأحد، إن مستوطنا إسرائيليا قُتل بعد إصابته بجراح خطيرة، عقب استهداف الفصائل الفلسطينية برشقة صواريخ، أصابت منزلاً في مدينة عسقلان المحتلة.

وذكر موقع مفزاك لايف العبريّ، أن مستوطناً يبلغ من العمر (60 عاما) أصيب في صدره بشظايا صاروخ فلسطيني، قبل أن يعلن عن وفاته بعد استهداف مبنى سكني في عسقلان.

في وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة 23 مستوطنًا إسرائيليا نقل 4 منهم للمستشفى بينهم حالة ”خطيرة“، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.

وهددت الفصائل الفلسطينية بتوسيع دائرة استهدافها وكثافة نيران صواريخها، رداً على القصف الإسرائيلي المتواصل واستهداف عدد من البنايات السكنية في قطاع غزة.