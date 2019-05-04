إسرائيل تواصل شن غارات عنيفة على غزة.. والفصائل ترد بقصف عسقلان

واصلت مقاتلات الجيش الإسرائيلي، ليلة السبت/ الأحد، شن غارات عنيفة على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن الطائرات الحربية الإسرائيلية، قصفت فجر اليوم الأحد، موقعين لفصائل المقاومة الفلسطينية، شمالي القطاع، ومبنى يتبع للشرطة البحرية في ميناء غزة، ومنزلا مدنيا بمدينة خانيونس.

وقالت مصادر محلية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي من نوع f16 دمر بشكل كامل، منزل المواطن تيسير المباشر، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن طائرات استطلاع إسرائيلية قصفت منزل المباشر، قبل أن تغير الطائرات الحربية عليه وتدمره بشكل كامل.

كما استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية، عددا من المواطنين بصاروخين على الأقل، قرب شارع صلاح الدين على مدخل منطقة العودة، بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية بغزة، إنها قصفت مدينة عسقلان بحوالي 50 صاروخاً كردٍ على استهداف الجيش الإسرائيلي للبنايات السكنية ومنازل المواطنين في قطاع غزة، مهددة بتوسيع مساحة الرد وإطلاق المزيد من الصواريخ.

وأضافت الغرفة في تصريح مقتضب فجر الأحد:“ أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لمنطقة عسقلان، بـ 50 صاروخاً، رداً على جرائم الاحتلال وتماديه في استهداف البيوت الآمنة“.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت المصادر، إن الشاب محمود صبحي عيسى (26 عاما)، والشاب فوزي بوادي (23 عاما) استشهدا بعد استهدافهما مع مجموعة من المواطنين في مخيم البريج.

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن صافرات الإنذار دوت في مدينة أسدود وكريات ملاخي وأشكول، عقب إطلاق الفصائل الفلسطينية لعدد من الصواريخ تجاه البلدات الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة بعد سقوط صاروخ على بيته في عسقلان، فجر اليوم.

وكانت الغرفة المشتركة للأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، توعدت بالرد القوي على القصف الإسرائيلي على منازل المواطنين الفلسطينيين.

وقالت الغرفة في تصريح مقتضب، فجر الأحد:“ نظرا لإصرار العدو على استهداف البيوت الآمنة، فإن المقاومة قررت الرد على جرائم الاحتلال بشكل غير مسبوق“.