تعليق الدوام في جامعات ومدارس غزة بسب التصعيد الإسرائيلي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، عن تعليق الدوام بكافة المدارس في القطاع، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي منذ صباح السبت.

وقال معتصم الميناوي، مدير عام العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم، إن القرار جاء ”حفاظا على سلامة الطلاب“. مضيفا ”ستعمل الوزارة والمديريات كالمعتاد و سيتم تحديد موعد لاحق لامتحان الثانوية العامة الذي كان مقررًا غدا الأحد“.

من جانبه، قال عدنان ابو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنه ”تقرر تعطيل الدراسة في كافة المرافق التعليمية بقطاع غزة، الأحد، بسبب الأوضاع الأمنية في القطاع“.

وفي السياق ذاته، أعلنت عدد من الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، تعليق الدوام الدراسي في الجامعات بسبب الأوضاع الأمنية.

وقالت الجامعة الإسلامية في بيان لها، إنه ”نظرًا للأحداث الجارية، وحفاظًا على سلامة الطلبة والعاملين تعلن الجامعة عن تعليق الدوام الأكاديمي والإداري وتأجيل الامتحانات الأحد، بمقرات الجامعة“.

واتخذت جامعتي فلسطين والأزهر في قطاع غزة، قرارات مماثلة بتعليق الدوام الإداراي والأكاديمي لكافة الطلبة، بسبب الأوضاع الأمنية في قطاع غزة.

وتصاعدت وتيرة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد استهداف مبانٍ سكنية من عدة طوابق، كما شنت الطائرات الإسرائيلية، عشرات الغارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 5 فلسطينيين، خلال اليوم السبت، من بينهم سيدة وجنينها وطفلتها الرضيعة، فيما استشهد شابان فلسطينيان في غارتين منفصلتين، شمال قطاع غزة.