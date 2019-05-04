إسرائيل تعلن رصد إطلاق 200 صاروخ من غزة منذ صباح السبت

أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق أكثر من 200 صاروخ من قطاع غزة، منذ صباح السبت، وفق ما أوردته وكالة ”الأناضول“.

وأكد الجيش، في بيان، أن ”منظومة القبة الحديدة تمكنت من اعتراض عشرات الصواريخ“، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا أو أضرار.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن ”رشقة جديدة من الصواريخ أطلقت من القطاع مساء السبت“.

وأوضحت الهيئة أن ”صاروخًا أصاب بشكل مباشر منزلًا في مستوطنة (شاعر هنيغف) بمنطقة غلاف غزة، فيما دوّت صافرات الإنذار في منطقة (نير عوز)“.

وصباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.