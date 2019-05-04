السلطة القضائية في السودان تنفي أنباءً حول التحقيق مع قضاة دعموا المعتصمين

نفت السلطة القضائية في السودان، اليوم السبت، أنباء تحدثت عن التحقيق مع 70 قاضيًا؛ بسبب مشاركتهم في موكب داعم لمطالب المعتصمين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر بالسلطة القضائية قوله: ”إن جميع القضاة الذين خرجوا في موكب القضاة لم تتخذ ضدهم أية إجراءات“.

والخميس قبل الماضي، سير القضاة موكبًا من أمام المحكمة الدستورية وسط الخرطوم إلى مقر الاعتصام أمام الجيش السوداني؛ دعمًا لمطالب تسليم السلطة للمدنيين.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت، السبت الماضي، أن رئيس القضاء أصدر قرارًا بالتحقيق مع 70 قاضيًا شاركوا في موكب جماهيري.

ومنذ 6 أبريل/نيسان الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش؛ ما أدى إلى إغلاق جسري ”النيل الأزرق“ و“القوات المسلحة“، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.

وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش الرئيس عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد 30 عامًا في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.