عباس عن ”صفقة القرن“: ما تقدمه أمريكا مرفوض مرفوض مرفوض

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، موقفه الرافض لخطة السلام الأمريكية (صفقة القرن) حتى قبل الإعلان عنها رسميًا.

وقال عباس ردًا على سؤال حول تصريحات جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض: ”كوشنر كل ما يقوله نحن لا نقبله. باختصار كل ما قدموه نحن لا نقبله سواء فيما يتعلق بالقدس أو اللاجئين أو المستوطنات أو الحدود أو غيرها“.

وأضاف خلال افتتاحه لمنشآت تابعة لجامعة الاستقلال في أريحا: ”لا نتوقع أن يقدموا شيئًا مهمًا؛ لأن الشيء المهم قدموه وهو كله ضدنا“.

وتابع: ”لذلك من يقول انتظروا ماذا سيقدمون، نحن نقول لن ننتظر وإنما نقول بالإجمال ما تقدمه أمريكا مرفوض مرفوض مرفوض“.

وكان كوشنر قد قال يوم الخميس، إن ”خطة السلام في الشرق الأوسط التي يعكف على وضعها ستكون نقطة بداية جيدة لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني“.

وأضاف كوشنر، زوج إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ”يعمل على إعداد خطة السلام منذ نحو عامين ومن المتوقع الكشف عن مقترحاته في يونيو/حزيران بعد انقضاء شهر رمضان“.

وقال لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن ”ما سنتمكن من إعداده هو حل نعتقد أنه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية ومن ثم إطارًا لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل“، مبينًا أنه ”تم تكليفي بمحاولة إيجاد حل بين الجانبين وأعتقد أن ما سنطرحه هو إطار عمل، أعتقد أنه واقعي، إنه قابل للتنفيذ وهو أمر أعتقد بشدة أنه سيقود الجانبين إلى حياة أفضل كثيرًا“.

ولفت كوشنر إلى أنه: ”آمل أن يفكر الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني جيدًا في خطة السلام قبل اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب“، مضيفًا أنه ”لم يبحث قضية ضم المستوطنات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو“.

وتتألف الخطة، التي جرى تأجيل الإعلان عنها لعدة أسباب خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، من شقين رئيسيين أحدهما سياسي ويتعلق بالقضايا الجوهرية مثل وضع القدس، والآخر اقتصادي يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين على تعزيز اقتصادهم.

ويعقد الفلسطينيون منتصف الشهر الجاري اجتماعًا للمجلس المركزي لمنظمة التحرير المنبثق عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو أعلى هيئة تشريعية؛ لبحث العديد من القضايا ومنها خطة السلام الأمريكية.