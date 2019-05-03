عون: نتطلع لتغيير بالموقف الأوروبي لتسهيل عودة النازحين السوريين

أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، الجمعة، عن تطلّع بلاده إلى تغيير في الموقف الأوروبي، بما يسهّل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، برعاية المجتمع الدولي.

جاء ذلك في لقاء جمع عون، بوزير الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، جوزيف بوريل فونتييس، في قصر بعبدا شرق العاصمة بيروت.

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، حذّر عون من ”تفاقم تداعيات هذا النزوح على كافة الأوضاع في لبنان“، وعبّر عن أسفه لـ“عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا مشجعا في ما يتعلق بعودة النازحين السوريين، رغم أن أسباب العودة متوفرة بعد استتباب الأمن والاستقرار في معظم الأراضي السورية“.

وأبلغ عون، الوزير الإسباني أن ”لبنان أمّن حتى الآن، العودة لـ194 ألف نازح سوري، ولم ترد معلومات عن تعرضهم لأي مضايقات، وهذا ما أكدته تقارير المنظمات الدولية الموجودة في سوريا”.

من جهته، أعلن الوزير الإسباني ”وقوف بلاده إلى جانب لبنان وتضامنها معه في موضوع عودة النازحين السوريين“.

والتقى فونتييس، الذي وصل لبنان، في وقت سابق الجمعة، على رأس وفد، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل.

ويشكو لبنان، البالغ عدد مواطنيه نحو 4.5 ملايين نسمة، بحسب تقدير غير رسمي، من أعباء اللاجئين السوريين.

وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألفا، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.