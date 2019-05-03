جنوب السودان.. اتفاق طرفي الصراع على مد فترة تشكيل حكومة وحدة ستة أشهر

قالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) في بيان، إن طرفي الصراع في جنوب السودان، اتفقا اليوم الجمعة على تمديد فترة تشكيل حكومة وحدة وطنية ستة أشهر.

واجتمع الطرفان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للاتفاق على سبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار اتفاق السلام الذي وقعاه في سبتمبر أيلول.

وكان الموعد المستهدف في الأساس لتشكيل حكومة وحدة وطنية في 12 مايو أيار.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الإذاعة الرسمية في جنوب السودان، أن الرئيس سلفا كير رفع حالة الطوارئ في مناطق بشمال البلاد، في إطار جهود للمساعدة في إنهاء الصراع الأهلي.

وقالت الإذاعة: إن ”كير رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2017 في ولايات واو والتونج وأويل الشرقية وقوقريال والبحيرات الغربية“.