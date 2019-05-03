غزة.. إصابة جنديين إسرائيلييْن برصاص قناص فلسطيني 

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة ضابط ومجندة تابعين له برصاص قناص فلسطيني، على الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه ”تم إطلاق نار على قوة عسكرية في جنوب قطاع غزة“.

وبحسب القناة الـ 13 الإسرائيلية، فإن ”المصابين هما ضابط ومجندة“، حيث وصفت المصادر الطبية جراح الضابط بالمتوسطة إلى الخطيرة، فيما وصفت جراح المجندة بالمتوسطة.

ورد الجيش الإسرائيلي على حادثة إطلاق النار على جنوده بقصف مدفعي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما لم تذكر المصادر الطبية الفلسطينية وقوع إصابات جراء هذا القصف.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعًا عسكريًا للفصائل الفلسطينية، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.