الأردن.. اعتقال الناشط السياسي عبدالله البطاح

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر الأجهزة الأمنية الأردنية خلال مداهمتها لمنزل الناشط السياسي عبدالله محمد بطاح.

اعتقال الناشط عبدالله محمد بطاح بعد مداهمة رجال الأمن وأمن وقائي بيته امام زوجتة واطفالة..#الاردن#الحريه_لمعتقلي_الرأي pic.twitter.com/IusbJUdcXQ — شارلوك هولمز“الأردني“ (@xw4xw) May 2, 2019

وكانت ابنة البطاح قد نشرت عبر صفحة والدها منشورًا، ليلة الجمعة، يؤكد خبر الاعتقال وقالت: ”أبوي تم اعتقاله اليوم وهو الآن مصاب، والمركز الأمني يرفض تحويله للمستشفى“.

وانتقد عدد من الناشطين طريقة اعتقال البطاح التي تمت أمام زوجته وأطفاله، مشيرين إلى أن هذا السلوك الذي تنتهجه الحكومة ضد مواطنيها، يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان ولحرية التعبير، بحسب وصفهم.

والبطاح ناشط سياسي نشر قبل فترة فيديو قال إنه يظهر آليات ومركبات تعود لإحدى الشركات الكبرى تنقل الوقود إلى مكان أعمال حفريات مد خط الغاز الإسرائيلي الذي يواجه برفض شعبي ونيابي ونقابي.