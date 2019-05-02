”الدفاع“ العراقية: أبو بكر البغدادي ظهر في ملجأ تحت الأرض

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه زعيم تنظيم“داعش“، أبو بكر البغدادي، جرى تصويره ”في ملجأ تحت الأرض“.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها بموقع ”فيسبوك“، تعليقًا على مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام، يوم الإثنين، وظهر فيه البغدادي بعد 5 سنوات من أول ظهور له عام 2014.

ونقل البيان عن المستشار الإعلامي للوزارة، الفريق الركن محمد العسكري، قوله إن ”مكان التسجيل يبدو أنه ملجأ تحت الأرض“، دون الحديث عن البلد الذي من المحتمل جرى فيه التصوير.

وأضاف العسكري: ”ولإخفاء ملامح المكان، تم وضع ستائر على الجدران لإخفائها مع مجموعة من قيادات داعش“.

وأشار أن ”الاجتماع الذي ظهر خلال تسجيل البغدادي الأخير كان مخصصًا لتولي قيادات في داعش مناصب عوضًا عن الذين قتلوا في المعارك الأخيرة والهاربين“.

وتابع: ”يبدو أن البغدادي عقد الاجتماع لإعادة التنظيم، وبث الروح المعنوية من جديد، وتعيين ولاة وأمراء عوضًا عن الذين فقدهم“.

ولفت إلى أن البغدادي ”اعترف بهزيمته عسكريًا في الباغوز (سوريا) وقبلها في بيجي والموصل (العراق)، وغيرها، واستذكر قتلاه الذين صنفهم إلى ثلاثة أصناف وهم الأمراء والولاة، والإعلاميون، وآخرون من الهيئة الشرعية“.

وأردف: ”يلاحظ أن الاجتماع لقادة جدد، ويبدو أن هناك توبيخًا لأداء بعض القيادات التي تخاذلت في المعارك الأخيرة، والدليل على ذلك أن البغدادي استذكر أولًا قتلاه بالاسم، وثانيًا قال لن يسلموا المدن والمناطق إلا على جثثهم“.

ونشر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته نحو 18 دقيقة، مؤسسة الفرقان التابعة للتنظيم، وهو أول مقطع مصور للبغدادي منذ آخر ظهور له وهو يلقي خطبة في الجامع الكبير بالموصل شمالي العراق عام 2014.

وظهر البغدادي في الفيديو الأخير جالسًا على الأرض إلى جانب 3 آخرين، وجوههم مغطاة، وهو يتحدث عن المعارك التي خاضها أتباعه في سوريا والعراق وغيرها.

وفيما لم يتضح بعد زمن تصوير الفيديو، إلا أنه على ما يبدو جرى تصويره حديثًا، حيث أشار إلى المعارك التي جرت في الباغوز مؤخرًا، آخر معقل للتنظيم شرقي سوريا.

وقال إن ”معارك الباغوز قد انتهت“.

وفي 23 آذار/مارس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحرير كافة الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم ”داعش“ في العراق وسوريا.

ويعتقد ترامب أن تنظيم ”داعش“ فقد كامل هيبته وقوته، إلا أنه لا يستبعد ظهور التنظيم من حين إلى آخر.