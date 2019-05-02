الأردن.. احتجاجات واستقالة عضو ببلدية الكرك بعد تكريم رئيسها لسياح إسرائيليين

أثار تكريم رئيس بلدية الكرك، إبراهيم الكركي، لمجموعة سياح إسرائيليين والتقاط صور تذكارية معهم في المدينة الواقعة جنوب الأردن، غضبًا شعبيًا وأدى لاستقالة أحد أعضاء البلدية، احتجاجًا على تصرفه.

وطالب المحتجون رئيس البلدية بالاستقالة على ما وصفوه بـ“التطبيع مع الصهاينة“، بعد انتشار صور له وهو يقوم بإرشاد مجموعة سياحية إسرائيلية في المدينة كما نقلت مواقع محلية تأكيد الكركي أن ما قام به يندرج في إطار ”الإنسانية“.

وعقد أهالي المدينة اجتماعًا ”غاضبًا“ في مجمع النقابات المهنية في المدينة مساء الخميس، للتنديد بما قام به الكركي معتبرين أنه تصرف فردي ولا يعبّر عن أهالي الكرك.

واحتفى الإعلام العبري بصور الكركي مع الوفد، حيث نقلت قنوات وصحف عبرية الخبر واصفين فعله بالرائع.