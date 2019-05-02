سقوط مروحية عسكرية في صحراء الجزائر (صور)

أصيب قائد طائرة هليكوبتر عسكرية تابعة للجيش الجزائري، اليوم الخميس، إثر سقوطها المفاجئ بمحيط مطار ”ڨمار“ العسكري في ولاية الوادي جنوبي البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن الطائرة العسكرية كانت بمهمة تدريب، وقد أصيبت بعطب تقني فسقطت بعد لحظات من إقلاعها، ما أسفر عن إصابة القائد ومساعده بجروح خطيرة، وجرى نقلهما على الفور إلى المستشفى.

وقال تلفزيون النهار الجزائري إن الطائرة سقطت بعد علو 20 مترًا، ولحسن الحظ وقعت بمنطقة رملية في محيط المطار العسكري، وإلا كانت الحصيلة أكبر، فيما لم تكشف وزارة الدفاع الوطني حيثيات القضية.