وفد من ”الجهاد الإسلامي“ في غزة يتوجه إلى القاهرة

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن وفدًا قياديًا من قطاع غزة سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، لاستكمال مباحثات تفاهمات التهدئة غير المباشرة مع إسرائيل، والمصالحة الداخلية.

وأضاف نافذ عزام، القيادي في الحركة، في تصريح لوكالة ”الأناضول“، أن الوفد سيغادر اليوم، دون ذكر تفاصيل عن الشخصيات الموفدة.

كما لم يفصح عن موعد مغادرة الوفد للقطاع.

وتأتي هذه الزيارة في ظل توتر الأوضاع الميدانية في غزة عقب غارات شنتها طائرات إسرائيلية على موقع يتبع لحركة حماس (شمالًا)، بدعوى الرد على ”إطلاق بالونات مفخخة وحارقة“ على البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، أمس الأربعاء، تلاه إعلان للجيش يفيد بـ“إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية“.

ومنذ عدة شهور، تُجري وفود مصرية وقطرية وأممية مشاورات وساطة متواصلة بين الفصائل بغزة وإسرائيل، بغرض التوصل لتفاهمات ”نهائية“ تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود.