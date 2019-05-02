إسرائيل تقصف موقعًا لـ“حماس“ ردًا على إطلاق بالونات حارقة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الخميس، موقعًا عسكريًا تابعًا لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الطائرات الإسرائيلية شنت غارتين على الأقل على موقع ”فلسطين“ العسكري، التابع لحماس، شمال قطاع غزة.

وجاء القصف الإسرائيلي، بعد مواصلة نشطاء فلسطينيين إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، ما أدى لاندلاع حرائق كبيرة في عدد من مستوطنات غلاف غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حريقًا كبيرًا اندلع في منطقة أشكول، بعد أن سقط بالون حارق في منطقة أحراش زراعية، حيث شاركت 4 فرق إطفاء إسرائيلية في محاولة إخماد الحريق.

وذكرت صحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية، أن وحدات البالونات الحارقة تلقت تعليمات بالعودة إلى تفعيل نشاطاتها كاملة اعتبارًا من أمس الأربعاء.

ويأتي هذا التصعيد، بعد إطلاق صاروخ فلسطيني، الثلاثاء الماضي، صوب منطقة إسدود المحاذية لقطاع غزة، وهو ما ردت عليه إسرائيل بتقليص مساحة الصيد المسموحة للصيادين الفلسطينيين.