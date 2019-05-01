رئيس الوزراء الصومالي يعيّن وزيرين في حكومته‎

عيّن رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، يوم الأربعاء، وزيرين جديدين في حكومته، عقب استقالة وزير الإعلام طاهر محمود جيلي، من منصبه بسبب خلافات في وجهات النظر مع قادة البلاد.

وعيّن خيري، في مرسوم حكومي، ”محمد عبدي حير ماري“، الذي كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة، وزيرًا للإعلام والثقافة والسياحة، خلفًا لـ“جيلي“، وذلك بعد ساعات من استقالة الأخير من منصبه، كما أسند حقيبة التجارة والصناعة لـ“عبدالله علي حسن“، خلفًا لماري.

وخلال تصريحات للإعلام المحلي، أوضح جيلي، أن استقالته كانت بسبب خلافات في وجهات النظر بينه وبين قادة الصومال، في قضايا داخلية وخارجية، دون أن يكشف عن طبيعة تلك القضايا.

وبحسب المتابعين للشأن الصومالي، فإن الاستقالات المتكررة في حكومة خيري، تعكس مدى تباين الرؤى بين وزراء حكومته، إزاء بعض القضايا المهمة في البلاد.