معارض قطري: نظام ”تميم“ يحمل كراهية شديدة للوطن العربي (فيديو)

كشف المعارض القطري البارز، جابر الكحلة المري، عن مدى كراهية النظام القطري برئاسة تميم بن حمد، للدول العربية، وأولها مصر والإمارات والسعودية، مؤكدًا أن جميع القطريين ينظرون إلى ”تميم“ وعائلته على أنهم ”خوارج“ عن العروبة والدين.

وقال الكحلة، خلال لقائه ببرنامج ”رأي عام“ مع الإعلامي المصري عمرو عبد الحميد، إنه لا يوجد خلافات تدعو للنزاع بين قطر والإمارات، أو أيًا من الدول العربية، فليس هناك حدود مشتركة، أو علاقات مادية وثروات، حتى يتنازع ”حمد“ من أجلها، مؤكدًا أن سبب تلك الخلافات الحالية هو الحقد.

وأضاف أن الإمارات آوت الشيخ خليفة والشعب القطري، ووقفت كثيرًا مع حكومة قطر، ومواقفها دائمًا مُشرفة، ولكن حقد ”تميم“ على مجلس التعاوني الخليجي، وعلى الأمة العربية، وخصوصا الإمارات والسعودية، جعله يحرض قنواته الإعلامية على الدول العربية بشكل عام.

ونوّه بأن أمير قطر استعان بمحمد يوسف القرضاوي، كرئيس لجهاز أمن الدولة، وجلب أجانب كحرس أميري، وخطّط مع القرضاوي لتدمير مصر، بدعمه للجماعات الإرهابية.

جدير بالذكر أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين، كانت قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر في تحرك منسق، بسبب دعمها للجماعات الإرهابية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأغلقت على إثر هذا القرار خطوط النقل.