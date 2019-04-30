وسط الحرمان.. شباب غزة يتزلجون بحثًا عن المتعة (صور)

في متنزه للتزلج على شاطئ البحر في غزة، يندفع شبان فلسطينيون على الزلاجات، ويلفون حول المنحنيات، ويقفزون فوق حواجز أسمنتية، ليبثوا البهجة في نفوس المتفرجين.

وتعقد مجموعة تتألف من حوالي 20 شابًا، يطلقون على أنفسهم اسم فريق غزة للتزلج، حلقات تدريب أسبوعية يشرف عليها مدربان يشاهدان مقاطع الفيديو على الإنترنت لتحسين المهارات في هذه الرياضة.

ومن الصعب الحصول على معدات التزلج في غزة، القطاع الفقير الذي تفرض إسرائيل قيودًا مشددة على طول حدوده بسبب مخاوف أمنية.

وقال محمد الصوالحي، وهو أحد المدربين:“ندور في الأسواق لنفتش عن شغلات مستعملة ونصلحها، ونجعلها صالحة للعب“، مضيفًا:“أحاول تغيير تفكيرهم من الحصار، والحدود، والموت، للتفكير في الرياضة“.

وفرضت إسرائيل قيودًا على غزة لأسباب أمنية بعدما سيطرت حركة حماس على القطاع في العام 2007.

ويقول البنك الدولي إن الحصار أوصل القطاع الذي يقطنه مليونا فلسطيني إلى حالة انهيار اقتصادي.