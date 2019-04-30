إدارة ترامب تعمل على تصنيف ”الإخوان“ تنظيمًا إرهابيًا

أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا.

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا أجنبيًا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة سياسية إسلامية في مصر.

وقالت سارة ساندرز المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني -بحسب وكالة رويترز- ”الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية“.

ومن المرجح أن يكون لمثل هذا القرار تداعيات كبيرة في الشرق الأوسط، إذ سيؤدي إلى تعقيد علاقات واشنطن مع دول مثل تركيا، التي يحكمها حزب مرتبط بالإخوان وكذلك قطر الداعم المالي الأول لجماعة الإخوان.