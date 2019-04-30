”العسكري“ السوداني: ملتزمون بالتفاوض لكن لا للفوضى

قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، إنه مستعد للتفاوض مع المعارضة، لكن بشرط أن لا تكون هناك ”فوضى“ بعد الآن، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعطل حركة القطارات، وتعرقل المرور على الجسور.

وقال دقلو والمعروف أيضًا باسم حميدتي: ”نحن الآن ملتزمون بالتفاوض، ولكن لا فوضى بعد اليوم“.

وكان الجيش السوداني أعلن عن مقتل 6 من عناصر قوات الأمن في مواجهات مع متظاهرين، أمس الإثنين.

وكان تجمع المهنيين السودانيين (الجماعة الرئيسة المنظمة للاحتجاجات في السودان) اتهم الإثنين، المجلس العسكري الانتقالي، بمحاولة فض اعتصام في الخرطوم يطالب فيه المحتجون بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وناشد التجمع في بيان، السودانيين الانضمام للمعتصمين، كما دعا المحتجين المعتصمين إلى إقامة المتاريس لحماية أنفسهم.

من جانب آخر، أعلن مسؤول كبير في الجيش السوداني، الخميس، أن الفريق عبدالفتاح البرهان، سيترأس المجلس المشترك مع المدنيين الذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الذي يقوده منذ عزل عمر البشير.

وأكد اللواء صلاح عبدالخالق للصحافيين، أن ”رئيس المجلس الانتقالي العسكري سيتولى رئاسة المجلس السيادي“، في إشارة إلى المجلس المشترك الذي يحاول الجيش وقادة الاحتجاجات الاتفاق عليه منذ أيام.