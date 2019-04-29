قناة عبرية: اتفاق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي سيشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية

ذكرت قناة ريشيت كان العبرية، مساء الإثنين، أن اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيليّ الجديد، سيشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

ووفقا للقناة العبرية، فإن حزبيّ ”اتحاد أحزاب اليمين“ و“الليكود”، يسعيان إلى صياغة بند في الاتفاق الائتلافي بينهما، يشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، مشيرة إلى أن فرض السيادة سيشمل ضم المستوطنات الكبرى المقامة على أراضي الضفة.

وأكدت القناة العبرية، أن طواقم الحزبين توافقوا على هذا البند بشكل عام، لافتة أن حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو وافق على اقتراح ”اتحاد أحزاب اليمين“ بضم مستوطنات الضفة.

ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على شروط الأحزاب اليمينية في إسرائيل، لانضمامها للائتلاف الحكومي، مقابل حمايته من أي ملاحقات قانونية في ملفات الفساد، وضمان إقرار ”الحصانة“ بعدم تعرضه لأي جلسات تحقيق.

وكان حزب الليكود برئاسة نتنياهو، قد أعلن أن وضع السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، إحدى أبرز أولوياته بعد الانتخابات الإسرائيلية في حال شكّل الحكومة، فيما تعتبر السلطة الفلسطينية أن الحديث الإسرائيلي عن ضم أجزاء من الضفة الغربية يعني انهيار أي توافق وقطع أي طريق مستقبلي لأي اتفاق.