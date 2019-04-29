فنان ليبي ”يفضح“ محادثة مع وزير الثقافة بحكومة الوفاق

طلب وزير الثقافة في حكومة الوفاق الليبية حسن أونيس من الفنان الليبي المقيم في فرنسا باسط الحاسي تقديم عمل غنائي، يتضمن رفض عمليات الجيش الليبي في طرابلس.

ورفض الفنان الليبي طلب الوزير، وفضح أمره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، حيثُ نشر صورًا لمحادثته مع الوزير، تبين طلب الأخير بعمل فني يندد ”بما تقوم به ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المجرمة على عاصمتنا الحبيبة“، حسب رسالة الوزير.

وخاطب الوزير الفنان الليبي قائلًا: ”أنت فنان كبير من المنطقة الشرقية، وهذا واجبك في ترسيخ الدور الاجتماعي للفن“، مضيفًا: ”نحن الهيئة العامة للثقافة نقدم لك كل التسهيلات ونساعدك ماديًا في إنتاج العمل“.

ورفض الفنان طلب الوزير، حيثُ قال: ”لا أنت غالط في العنوان يا أخ حسن، وهذا الكلام يغضبني جدًا، فأنا لست الفنان الذي يتجرد من مبادئه، ومواقفه الأخلاقية من أجل المال“.

إلا أن الوزير ردّ عليه بالقول: ”وسع بالك خوي باسط وأفهمني الدعوة هذه لكل فناني ليبيا الشرفاء“.

وفي تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أكد الفنان الليبي المقيم في باريس باسط الحاسي أنه ”لم يتعامل أبدًا مع وزارة الثقافة في طرابلس في أي عمل“، كما أنه لا يعرف الوزير أونيس، ولم يسبق أن التقاه.

وأشار إلى أنه لم يتعامل مع وزارة الثقافة في ليبيا، إلا مرة واحدة حين أنتجت له الوزارة عملًا واحدًا فقط، وذلك بتصوير أغنية ”يا بنغازي“ في عام 2012، حين كانت في ليبيا حكومة واحدة فقط.

وأكد الحاسي رفضه دعوة للمشاركة في احتفالات ذكرى فبراير عام 2018 قدمت له من الوزير الحالي أونيس، وذلك مقابل 50 ألف دينار ليبي، موضحًا أنه لم يشترك في أي محفل فني دولي بدعم ليبي، وأن كل مشاركاته في ألمانيا وفرنسا كانت بمجهود شخصي منه بحكم إقامته في فرنسا.