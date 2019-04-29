مسؤولة أممية لمجلس الأمن: مبدأ حل الدولتين يتبدد

حذرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ”روزماري ديكارلو“ اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي من مخاطر تبدد مبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
وقالت المسؤولة الأممية خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بشأن الشرق الأوسط: إن ”استمرار غياب الحل السياسي يقوض جهودنا، ويجعل آفاق تحقيق السلام العادل والدائم بعيدة.. إن حل الدولتين يتبدد بسبب سياسات الضم وتآكل الأراضي“.
كما حذرت من ”مغبة اتخاذ إجراءات أحادية الجانب“، مضيفة أنه ”يتعين إعادة الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) إلى طاولة المفاوضات وإلا سيستمر الوضع على نفس المنوال، لا يمكن الاستمرار في إدارة هذا الصراع إلى الأبد“.
وشددت على ضرورة ”إحراز تقدم في ملف رفع الحصار وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية التي يتعين عليها الانخراط مع الجهود المصرية في هذا الصدد“.