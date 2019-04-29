مسؤولة أممية لمجلس الأمن: مبدأ حل الدولتين يتبدد

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جاء ذلك في إفادة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية "روزماري ديكارلو" خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليًا بشأن الشرق الأوسط.

