بعد إغلاق دام 4 أشهر.. المجلس العسكري يوجه بفتح الجامعات السودانية

وجّه المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الإثنين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح جامعات البلاد، واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، وجه وكيل الوزارة المكلف، مصطفى محمد علي، خطابًا لمديري الجامعات والكليات الأهلية والخاصة، بفتح الجامعات والكليات كافة؛ تنفيذًا لتوجيهات المجلس العسكري.

ونقلت الوكالة عن مصطفى، تأكيده على ”تضافر الجهود وإشراك كل الشركاء لاستقرار التعليم العالي بالبلاد؛ حرصًا على مستقبل الطلاب“.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات بالسودان، في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أغلقت الجامعات الحكومية والخاصة تباعًا في جميع أنحاء البلاد.

لكن بعض الجامعات الخاصة استأنفت الدروس خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/فبراير الماضيين، قبل أن تعاود إغلاق أبوابها.

فيما ظلت كبرى الجامعات الحكومية وسط البلاد مغلقة لأكثر من 4 أشهر، منها جامعة الخرطوم والسودان والنيلين.

وفي 11 نيسان/ أبريل الجاري، عزل الجيش ”عمر البشير“ من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.