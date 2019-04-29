تقرير: صفقة القرن تشمل خطة لإسقاط حكم حماس في غزة

ذكر تقرير لموقع ”ميكور ريشون“ العبري أن صفقة القرن تشمل خطة لإسقاط حكم حركة حماس في قطاع غزة، باعتبارها كيانًا ”إرهابيًا“ أدى إلى ظروف اقتصادية بالغة التعقيد في القطاع، ولا يمكن الاعتماد عليها في أي خطة تسوية أو صفقة سياسية مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن ”الخطة تتضمن الإطاحة بحكم حركة حماس في غزة، بأكثر من طريقة سياسية أو اقتصادية“.

وأضافت حزوني: ”برغم الخلاف بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، إلا أن واشنطن قد تساعد السلطة الفلسطينية في إحكام سيطرتها على القطاع وإعادة حكمها إليه“.

وأشارت الصحفية الإسرائيلية إلى أن ”التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، التي هاجم من خلالها حركة حماس، وطالب بإضعاف حكمها بسبب ما سببته من أزمات اقتصادية في القطاع، يؤكد أن الإدارة الأمريكية ليست معنية بحماس كشريك سياسي وإن أظهرت حماس رغبتها في ذلك“.

وقاطعت السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، ورفضت وساطتها في أي عملية سلام أو خطة تسوية، باعتبارها طرفًا منحازًا لإسرائيل.

واتخذت الإدارة الأمريكية عدة إجراءات عدائية تجاه السلطة الفلسطينية، وأغلقت مقر بعثتها الدبلوماسية في واشنطن وطردت مندوبيها، كما أوقفت الدعم عن وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأعلنت السلطة رفضها أي خطة تسوية لا تضمن حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية.